Réduire les disparités socio-économiques pour atteindre le plein potentiel du Togo

L’ouverture commerciale et une mobilisation accrue des investissements privés seront essentiels pour libérer le potentiel de croissance du Togo, souligne le rapport sur les Perspectives économiques pour le Togo publié cette semaine par la Banque mondiale.

Intitulé Libérer le potentiel de croissance du pays, ce rapport présente tout d’abord, une analyse de la performance de l’économie togolaise face aux chocs multiples qui l’on affecté depuis 2020 et des facteurs de croissance à moyen terme. Ainsi dans un contexte international demeurant difficile, la croissance économique devrait se maintenir autour de 5,2% en 2023 et 2024, avant de se renforcer et atteindre 5,8 % en 2025, tirée par un rebond de la demande extérieure et des conditions favorables à l’investissement privé.

A moyen terme, le scénario de référence prévoit une stabilisation du potentiel de croissance du Togo à 5,5 % jusqu’en 2030.

Cependant un programme de réformes ambitieux pourrait entrainer son accélération à 7 %, y compris à travers la mobilisation de fonds pour atteindre les objectifs climatiques du Togo.

« La mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité importante pour le Togo, car elle pourrait conduire à un doublement du stock d'investissements étrangers d’ici 2035 », souligne Fily Sissoko, Représentant résident de la Banque mondiale pour le Togo. « Il s’agit d’une opportunité pour développer le commerce transfrontalier qui joue un rôle crucial, notamment dans le secteur agricole. »

La seconde partie du rapport est consacrée au rôle de l’intégration régionale pour accélérer le développement du Togo et souligne l’importance du commerce transfrontalier, les atouts du port de Lomé et le rôle que pourrait jouer la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour l’ouverture commerciale et la mobilisation des investissements étrangers. L’amélioration de la connectivité avec les pays enclavés devrait favoriser les exportations nationales et le commerce de transit, contribuant ainsi au développement des villes secondaires le long du corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey.

« Le Togo a fait preuve de résilience face aux crises successives et dispose d’un potentiel de croissance important si des réformes sont mises en œuvre pour mobiliser les investissements privés alors que le gouvernement entame une période de consolidation budgétaire », explique Marc Stocker, économiste principal à la Banque mondiale, auteur principal du rapport.

La nécessité de renforcer l’inclusion sociale pour accroître la résilience des populations vulnérables dans les prochaines années est un autre aspect soulevé par le rapport.

Le renforcement des opportunités économiques pour les populations vulnérables ainsi que leur accès aux services de base permettront de réduire les disparités socio-économiques et de réaliser le plein potentiel du Togo.