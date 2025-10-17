Réformes, dette, digitalisation : Lomé affine sa stratégie économique avec ses partenaires multilatéraux

Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, participe cette semaine aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, dans un contexte stratégique de suivi des réformes économiques engagées par le Togo.

Au cœur des échanges : le programme en cours dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Ce mécanisme de soutien financier vise à accompagner les pays à faible revenu dans la mise en œuvre de réformes macroéconomiques et budgétaires. Pour le Togo, la FEC constitue un outil central dans sa stratégie de maîtrise de l’endettement public, de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, d’optimisation des dépenses publiques et d’amélioration du climat des affaires.

L’objectif est de garantir une croissance soutenue, inclusive et résiliente, en ligne avec les engagements de la Feuille de route gouvernementale 2025.

Du côté de la Banque mondiale, Lomé bénéficie d’un portefeuille de projets actifs dans plusieurs secteurs prioritaires : énergie, agriculture, capital humain, digital.

La BM apporte également un appui technique ciblé pour le pilotage des réformes structurelles, notamment sur la digitalisation des finances publiques et la modernisation de l’administration économique.

A Washington, le plaidoyer du Togo est toujours le même : asseoir une gouvernance économique rigoureuse, basée sur l’efficacité des politiques publiques, la performance des investissements, et la recherche constante de partenariats structurants.