Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Réformes, dette, digitalisation : Lomé affine sa stratégie économique avec ses partenaires multilatéraux

Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, participe cette semaine aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, dans un contexte stratégique de suivi des réformes économiques engagées par le Togo.

Essowé Georges Barcola © republicoftogo.com

Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, participe cette semaine aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, dans un contexte stratégique de suivi des réformes économiques engagées par le Togo.

Au cœur des échanges : le programme en cours dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Ce mécanisme de soutien financier vise à accompagner les pays à faible revenu dans la mise en œuvre de réformes macroéconomiques et budgétaires. Pour le Togo, la FEC constitue un outil central dans sa stratégie de maîtrise de l’endettement public, de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, d’optimisation des dépenses publiques et d’amélioration du climat des affaires.

L’objectif est de garantir une croissance soutenue, inclusive et résiliente, en ligne avec les engagements de la Feuille de route gouvernementale 2025.

Du côté de la Banque mondiale, Lomé bénéficie d’un portefeuille de projets actifs dans plusieurs secteurs prioritaires : énergie, agriculture, capital humain, digital.

La BM apporte également un appui technique ciblé pour le pilotage des réformes structurelles, notamment sur la digitalisation des finances publiques et la modernisation de l’administration économique.

A Washington, le plaidoyer du Togo est toujours le même : asseoir une gouvernance économique rigoureuse, basée sur l’efficacité des politiques publiques, la performance des investissements, et la recherche constante de partenariats structurants.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Compost turc pour l'agriculture togolaise

Compost turc pour l'agriculture togolaise

Après le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger et le Ghana, la société turque Yeşil Vadi Tarım annonce son entrée sur le marché agricole togolais avec son produit phare : LombriCompost, un engrais 100 % biologique supposé avoir une capacité à améliorer la fertilité des sols et les rendements.

Une nouvelle solution de mobile money

Une nouvelle solution de mobile money

L’application panafricaine Gozem, connue pour ses services de transport et de e-commerce en Afrique francophone, a lancé Gozem Money, une plateforme de mobile money conçue en partenariat avec NSIA Banque Togo, filiale du Groupe NSIA, l’un des leaders bancaires de l’Afrique de l’Ouest.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.