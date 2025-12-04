Réinjecter des liquidités dans l'économie réelle

À l’occasion de la Journée internationale des banques, célébrée le 4 décembre, c’est l’occasion de s’intéresser au paysage financier togolais.

Les institutions bancaires maintiennent une dynamique positive de leurs réserves auprès de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), confirmant l’embellie économique observée ces dernières années.

Durant les trois premiers trimestres de l’année 2025, les liquidités déposées par les banques togolaises auprès de la BCEAO se sont inscrites dans une fourchette de 116,9 à 164,9 milliards de Fcfa à fin septembre. Un niveau largement supérieur au seuil réglementaire exigé dans l’Union économique et monétaire ouest africaine, fixé à 77,5 milliards.

Cet excédent, s’il limite à court terme la capacité de financement direct des entreprises et des ménages, traduit surtout une gestion prudente des liquidités. Les établissements privilégient la solidité et la maîtrise des risques dans un environnement mondial encore fragile, marqué par le ralentissement de l’investissement et une croissance atone.

La tendance observée atteste en profondeur de la résilience du secteur bancaire togolais.

Elle souligne également la capacité de l’économie à encaisser les chocs extérieurs tout en poursuivant sa trajectoire ascendante. Dans un contexte où la confiance demeure un levier déterminant, ces réserves excédentaires constituent un atout pour préserver la stabilité du système financier.

Toutefois, la montée des besoins de financement dans les secteurs productifs pourrait encourager les banques à réorienter prochainement une partie de ces ressources vers l’économie réelle. Une telle injection de liquidités renforcerait la compétitivité des entreprises, stimulerait l’investissement et soutiendrait la création d’emplois, répondant ainsi aux priorités nationales de développement.