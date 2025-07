Risque de crédit et IA : les banques togolaises en conclave à Kpalimé

Du 15 au 17 août 2025, la ville de Kpalimé (région des Plateaux) accueillera une conférence organisée par l'Association pour le Management des Risques et des Assurances du Togo (AMRAT).

Elle réunira des banquiers, des assureurs et des experts en IA pour réfléchir à la gestion du risque de crédit dans un environnement en mutation technologique rapide.

Dans un contexte où la transformation digitale bouleverse les modèles traditionnels de financement, les créances douteuses se multiplient et les profils d'emprunteurs deviennent de plus en plus hétérogènes. Les outils classiques de scoring et d’analyse de risque montrent aujourd’hui leurs limites.

Au programme : état des lieux des risques de crédit dans l’espace bancaire togolais, présentation d’outils digitaux, immersion dans les technologies d’intelligence artificielle, et surtout, travaux pratiques sur le scoring prédictif, pour permettre aux établissements financiers de basculer vers une approche plus fine, plus rapide, et surtout plus fiable de la décision de crédit.

L’objectif est clair : réinventer les modèles d’analyse des risques pour mieux anticiper les défauts de paiement et renforcer la résilience du portefeuille bancaire.

Dans l’espace UEMOA, où le portefeuille de crédit reste exposé aux risques macroéconomiques et sociaux, l’amélioration des pratiques de gestion des risques apparaît comme un levier indispensable de consolidation financière.