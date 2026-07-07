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Soja, textile, logistique : la PIA s'impose comme hub industriel africain

En 2025, plus de 90 000 tonnes de produits dérivés du soja ont été expédiées vers l'Asie, le Canada et les États-Unis depuis la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) qui accueille plusieurs unités de transformation. 

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En 2025, plus de 90 000 tonnes de produits dérivés du soja ont été expédiées vers l'Asie, le Canada et les États-Unis depuis la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) qui accueille plusieurs unités de transformation. 

Textile, agro-industrie, logistique, matériaux de construction, les activités sont diverses. La PIA propose aussi un port sec qui permet de désengorger les parkings au port de Lomé.

Ce parc industriel se veut le symbole d’un Togo tourné vers l’industrie.

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