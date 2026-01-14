Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Statistiques en Afrique : le Togo cède les rênes d'AFRISTAT à la Guinée équatoriale

Après deux années à la tête du Conseil des Ministres de l'Observatoire Économique et Statistique d'Afrique subsaharienne, le Togo s'apprête à transmettre le flambeau à la Guinée équatoriale.

Paul-Henri Nguema Meye et Sandra Ablamba Johnson mercredi à Lomé © DR

Après deux années à la tête du Conseil des Ministres de l'Observatoire Économique et Statistique d'Afrique subsaharienne, le Togo s'apprête à transmettre le flambeau à la Guinée équatoriale.

Créé en1993, AFRISTAT est une organisation intergouvernementale qui regroupe 22 États africains. 

Basée à Bamako au Mali, cette institution a pour mission de renforcer les capacités statistiques de des pays membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales. En d'autres termes, l’Observatoire œuvre au développement et à la fiabilité des systèmes statistiques nationaux, indispensables à l'élaboration de politiques publiques éclairées et à l'évaluation des performances économiques des pays du continent.

La présidence togolaise a dû naviguer dans un contexte régional complexe, marqué par d'importants défis de mobilisation des ressources auprès des États membres et des partenaires internationaux. Les contraintes sécuritaires dans la sous-région ont également compliqué la tâche.

Malgré ces obstacles, le Togo a su maintenir le cap et assurer la continuité des activités de l'institution, démontrant ainsi son engagement en faveur du développement statistique continental.

Le bilan de la mandature togolaise a été présenté mardi lors d'une séance de travail réunissant Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Conseil, et Paul-Henri Nguema Meye, directeur énéral d'AFRISTAT.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L'offre de crédit se réduit

L'offre de crédit se réduit

Les institutions de microfinance affichent des résultats contrastés au premier semestre 2025, avec une hausse significative des dépôts mais un recul préoccupant de l'offre de crédit.

Gozem met le cap sur Abidjan

Gozem met le cap sur Abidjan

C’est un tournant stratégique pour Gozem. Le champion francophone de la mobilité et de la livraison à la demande prévoit de lancer ses activités en Côte d’Ivoire à la fin de l’année 2026, selon des informations publiées mercredi par Jeune Afrique.

Apaisement des tensions inflationnistes

Apaisement des tensions inflationnistes

Le taux d’inflation s’est établi à 0,4 % à fin décembre 2025, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des sciences économiques et démographiques (INSEED). Ce niveau marque une baisse significative de 2,5 points par rapport à la même période en 2024, où l’inflation atteignait 2,9 %.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.