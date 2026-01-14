Statistiques en Afrique : le Togo cède les rênes d'AFRISTAT à la Guinée équatoriale

Après deux années à la tête du Conseil des Ministres de l'Observatoire Économique et Statistique d'Afrique subsaharienne, le Togo s'apprête à transmettre le flambeau à la Guinée équatoriale.

Créé en1993, AFRISTAT est une organisation intergouvernementale qui regroupe 22 États africains.

Basée à Bamako au Mali, cette institution a pour mission de renforcer les capacités statistiques de des pays membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales. En d'autres termes, l’Observatoire œuvre au développement et à la fiabilité des systèmes statistiques nationaux, indispensables à l'élaboration de politiques publiques éclairées et à l'évaluation des performances économiques des pays du continent.

La présidence togolaise a dû naviguer dans un contexte régional complexe, marqué par d'importants défis de mobilisation des ressources auprès des États membres et des partenaires internationaux. Les contraintes sécuritaires dans la sous-région ont également compliqué la tâche.

Malgré ces obstacles, le Togo a su maintenir le cap et assurer la continuité des activités de l'institution, démontrant ainsi son engagement en faveur du développement statistique continental.

Le bilan de la mandature togolaise a été présenté mardi lors d'une séance de travail réunissant Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Conseil, et Paul-Henri Nguema Meye, directeur énéral d'AFRISTAT.