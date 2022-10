Table-ronde sur l'investissement à Washington

Le Corporate Council on Africa (CCA) a organisé le 12 octobre dernier à Washington, une table-ronde sur les affaires et les investissements.

Invité d’honneur, le président Faure Gnassingbé.

Plusieurs ministres togolais se sont succédés à la tribune pour évoquer les réformes menées depuis plusieurs années et l’amélioration du climat des affaires.

L’occasion aussi de présenter les atouts du pays comme hub régional logistique et de services.

Créé en 1993 pour promouvoir les affaires et les investissements entre les Etats-Unis et les nations d'Afrique, le CCA travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les entreprises en vue d’améliorer le climat du commerce et d’investissement sur le continent et pour mettre en valeur le profil de l'Afrique dans la communauté des affaires américaine.

La table-ronde s’est déroulée en marge des Assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale.