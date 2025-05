Transit régional : le Togo en position de force

Le Port autonome de Lomé (PAL) continue de s’affirmer comme un pilier logistique stratégique en Afrique de l’Ouest, à en croire Jeune Afrique, qui souligne dans un article paru mardi l’ascension continue de la capitale togolaise en tant que hub régional incontournable.

Toutefois, un concurrent de taille se profile à l’horizon : le port de Tema, au Ghana, bien décidé à capter une part croissante du marché du transit vers le Sahel.

Classé premier port à conteneurs d’Afrique de l’Ouest et quatrième à l’échelle du continent, le PAL est également la deuxième plateforme de transbordement en Afrique subsaharienne, juste derrière Durban (Afrique du Sud). Il bénéficie d’infrastructures modernes et de processus logistiques avancés : digitalisation poussée, guichet unique pour le commerce extérieur, et surtout une interconnexion efficace avec les douanes des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) – le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

« Le port de Lomé est un hub incontournable pour MSC et pour l’Afrique de l’Ouest », a récemment déclaré le patron de MSC Togo, confirmant le rôle central du port dans les flux commerciaux de la sous-région.

Mais face à cette avance, le port de Tema ne reste pas inactif. Moins puissant en termes de tonnage traité, il multiplie cependant les investissements logistiques et s’appuie sur une diplomatie économique proactive pour attirer davantage de flux à destination de l’hinterland sahélien. L’objectif est clair : grignoter les parts de marché de Lomé et devenir à son tour une plateforme incontournable pour les pays enclavés de l’AES.

La compétition entre les deux ports s’inscrit dans un contexte où la logistique est devenue un vecteur clé de souveraineté économique et d’attractivité régionale., souligne Jeune Afrique.

Si seulement 4 à 6 % des flux traités par le PAL sont destinés au marché intérieur togolais, l’essentiel de son activité repose sur le transit régional, avec le Burkina Faso comme client principal.

Face à la montée en puissance de Tema, Lomé devra continuer à innover, à renforcer ses infrastructures, et à fidéliser ses partenaires régionaux. Le défi n’est pas mince, mais le Togo dispose de sérieux atouts pour conserver sa place de leader dans la logistique ouest-africaine.