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Un carrefour commercial et régional

La ville de Blitta (région Centrale), se prépare à accueillir la 4e édition de sa Foire internationale (8 au 23 août).

Promotion du Made in Togo © republicoftogo.com

La ville de Blitta (région Centrale), se prépare à accueillir la 4e édition de sa Foire internationale (8 au 23 août).

Plusieurs pays voisins sont conviés : Burkina Faso, Bénin, Ghana, Mali et Côte d’Ivoire.

Au programme : expositions-ventes, rencontres entre producteurs, distributeurs et entrepreneurs, conférences sur les normes de qualité et activités folkloriques mettant en valeur le patrimoine culturel de la région. Petits producteurs, artisans et entrepreneurs auront ainsi l'occasion de nouer de nouveaux partenariats.

La thématique centrale de cette Foire est la promotion de la consommation locale.

Blitta est un important carrefour agricole et commercial. L’économie locale repose surtout sur l’agriculture : maïs, igname, manioc, soja, coton, riz et arachide. La ville est aussi connue pour ses marchés, notamment à Blitta-Gare et Blitta-Carrefour.

Historiquement, Blitta s’est développée autour du chemin de fer, d’où l’appellation Blitta-Gare. Elle est également traversée par l’axe routier national reliant Lomé au nord du pays, ce qui renforce son rôle de point de passage stratégique.

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