Un outil indispensable pour une planification économique efficace

Le Togo a lancé jeudi la deuxième édition du recensement général des entreprises (RGE).

Cette initiative vise à collecter des données essentielles sur les unités économiques formelles et informelles du pays, dans l'objectif d'améliorer la planification économique et la gouvernance des entreprises.

Organisé par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED), ce recensement permettra d'actualiser le répertoire des entreprises togolaises et de produire des statistiques fiables. Ces informations sont cruciales pour orienter les décisions économiques et ajuster les politiques publiques en fonction de l'évolution du tissu économique national.

Lors de la cérémonie de lancement, la ministre du Commerce, Rose Kayi Mivedor, a rappelé l'importance des statistiques dans la mise en place de politiques économiques efficaces.

Le recensement vise à collecter des informations sur toutes les unités économiques, qu'elles soient formelles ou informelles, ainsi que sur les institutions à but non lucratif telles que les ONG, associations professionnelles, religieuses et syndicales. Cette opération permettra ainsi d'obtenir une vision plus précise de l'activité économique à l'échelle nationale.

Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, 1 300 agents seront déployés sur le terrain.

L’enquête de collecte aura lieu du 3 mars au 3 mai.

Le coût total de l'opération est estimé à 1,2 milliard de Fcfa.

Le financement est assuré par l'État et la Banque mondiale.