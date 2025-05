Une Bourse des matières premières agricoles au Togo ?

Le 28 mai 2025 restera une date clé pour l’agriculture ivoirienne. Avec la première journée de cotation sur la Bourse des Matières Premières Agricoles de Côte d’Ivoire (BMPA CI), le pays franchit une nouvelle étape dans la structuration de son secteur agricole et son intégration aux marchés internationaux.

La première séance a enregistré des transactions portant sur un total de 88,81 tonnes de produits agricoles, représentant une valeur de 30,84 millions FCFA. Ont été échangés :

Ces contrats spot ont été réalisés via une plateforme numérique interconnectée en temps réel, assurant traçabilité, qualité (calibrage, humidité, grade), et sécurité des données. Les produits étaient entreposés dans des installations certifiées situées à Korhogo et Bouaké.

Ce cadre inclusif reflète la volonté des autorités ivoiriennes de construire un marché agricole transparent, équitable et moderne, au service de tous les maillons de la chaîne de valeur.

Au-delà des producteurs, la BMPA CI s’adresse aussi aux investisseurs institutionnels et privés. Elle crée une nouvelle classe d’actifs dans la région ouest-africaine : les matières premières agricoles standardisées, cotées et sécurisées, accessibles dans un environnement régulé.

Avec ce lancement, la Côte d’Ivoire envoie un signal fort : elle entend devenir un hub régional des échanges agricoles. Pour les pays voisins, ce modèle est déjà perçu comme reproductible, avec des applications possibles à d’autres filières (coton, café, cacao, etc.). Le Togo est intéressé par ce projet.

Le Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM (Bourse régionale de l’UEMOA) et artisan de la BMPA CI s’est montré confiant : « Le succès de cette première journée laisse entrevoir un bel avenir pour cette bourse, qui, dans un avenir très proche j’en suis convaincu, se hissera dans le TOP 3 des bourses de matières premières en Afrique. »