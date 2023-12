Une brillante carrière

Kossi Tenou, le directeur national de la BCEAO (Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest) depuis de nombreuses années, prend du galon.

Il vient d’être nommé conseiller du Gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Kassi-Brou.

Aussi discret qu’efficace, M. Tenou apportera son expertise à la BCEAO.

Son successeur à Lomé est une femme, Akuwa Dogbe Azoma.

Elle vient du siège où elle a occupé plusieurs postes de responsabilité dont celui de directeur des systèmes et moyens de paiement et de conseiller du directeur général des opérations et de l’inclusion financière.