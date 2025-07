Une opportunité industrielle pour les entreprises togolaises

La 8ᵉ édition du Salon nigérian de la fabrication et de l'équipement, couplée au Salon des matières premières aura lieu du 5 au 7 août à Lagos (Nigeria).

Plusieurs sociétés togolaises seront présentes pour exposer, mais surtout pour faire leur marché

Plus de 100 fabricants d’équipements (locaux et internationaux) et une centaine de fournisseurs de matières premières ainsi que des startups industrielles, des instituts de recherche, des investisseurs et des représentants gouvernementaux sont annoncés.