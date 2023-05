Une tablette togolaise Fairtrade

La société française Bonneterre est installée sur le Marché d’Intérêt Général (M.I.N) de Rungis où elle commercialise des produits plus sains et plus naturels, à destination des magasins spécialisés.

Offrir le meilleur de la terre dans le respect de la planète et des Hommes, tel est le crédo de l’entreprise.

Dans ce cadre, elle distribue un chocolat noir unique fabriqué à partir de fèves de cacao du Togo.

En soutenant la création de la coopérative Scoops Procab et son programme d’investissement pour améliorer la qualité des fèves, Bonnneterre aide à pérenniser le cacao comme source de revenu local et limiter les risques de production .

La tablette est labélisée Fairtrade / Max Havelaar et sa recette a été élaborée par un Maître Chocolatier suisse, sans lécithines, pour offrir un chocolat aux notes intenses et cacaotées.

Ce chocolat Togo est notamment distribué dans les boutiques Naturalia en France.