Vol et fraude au bétail : le Togo et le Burkina Faso font front commun

Le Togo et le Burkina Faso ont mis en place mercredi à Dapaong, dans la région des Savanes, un dispositif concerté de traçabilité du bétail échangé entre leurs régions frontalières.

Objectif : lutter contre le vol, la fraude et le blanchiment, et renforcer la confiance entre les acteurs de la filière.

Le mécanisme permettra de suivre les animaux depuis leurs lieux de campement jusqu’aux marchés ou à leur destination finale. Il repose sur une procédure bilatérale de vérification des documents commerciaux, administratifs et sanitaires liés aux transactions.

L’initiative est à mettre au crédit du ministère de l’Agriculture, en partenariat avec l’ONG Acting for Life avec le soutien financier de l’Union européenne.