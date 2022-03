Alimentation saine pour 300.000 élèves

300.000 élèves du primaire devraient bénéficier des cantines scolaires gratuites d’ici 2025.

Le ministère du Développement à la base s’attèle à élargir les sources de financement, notamment à travers la mobilisation du secteur privé.

‘La mise en œuvre des cantines scolaires dans une approche multisectorielle n’est plus une option. Elle s’impose, et les rôles et responsabilités de chaque acteur sont précisés, qu’il soit public ou privé, d’un niveau central ou local’, a indiqué la ministre Myriam Dossou d’Almeida.

Près de 100.000 écoliers profitent déjà du programme avec un repas chaud servi chaque jour à partir de produits locaux provenant d’agriculteurs dont les exploitations sont situées à proximité des établissements scolaires.