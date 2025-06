BAC 2025 : plus de 100 000 candidats inscrits

L’édition 2025 du baccalauréat, deuxième partie (BAC 2), connaît une hausse de participation avec 100 303 candidats inscrits.

Ce chiffre représente une progression de 29,55 %, illustrant l’engouement croissant pour ce diplôme qui constitue un tremplin essentiel vers l’enseignement supérieur et la vie professionnelle.

La répartition par genre montre une participation féminine significative : 43 435 filles, soit 43,30 % de l’effectif total. Les garçons sont légèrement plus nombreux avec 56 868 candidats, représentant 56,69 %, soit un écart de 13 points. Cette tendance traduit un quasi-équilibre et une volonté manifeste d’inclusion des jeunes filles dans le système éducatif.

Fait marquant de cette session : l’âge des candidats s’étend de 15 à 61 ans, confirmant la dimension intergénérationnelle et inclusive du baccalauréat. La benjamine, Mlle Détoma Raïssa (15 ans), compose au centre d’écrit du Lycée de Hihéatro (région Plateaux-Est). À l’autre extrémité, la doyenne, Mme Davi Yaa Catherine (61 ans), compose au Lycée de Bè-Kpota, dans le Grand Lomé.

Ces chiffres traduisent l’engagement national pour l’accès à l’éducation, la persévérance des apprenants et les efforts conjoints des familles, des enseignants et des autorités éducatives. Le baccalauréat 2025 se profile ainsi comme un symbole fort de diversité, de résilience et d’espoir pour tous les candidats.

À tous ceux qui affrontent cette étape décisive, bon courage et plein succès !