Bourse du DAAD : une opportunité en or pour les futurs leaders togolais

L’Ambassade d’Allemagne à Lomé a lancé un appel aux étudiants togolais désireux de poursuivre leurs études à l’international.

Elle les invite notamment à postuler à la prestigieuse bourse de master du DAAD, intitulée « Leadership for Africa », qui offre une opportunité exceptionnelle d’étudier en Allemagne tout en se préparant à devenir des leaders du développement socio-économique du continent.

Ce programme a pour ambition de former une nouvelle génération de jeunes Africains capables d'impacter positivement leurs communautés et de contribuer activement au progrès social. Il vise également à promouvoir l’enseignement supérieur et à renforcer les compétences en leadership dans les pays en voie de développement.

Les avantages de la bourse sont nombreux : prise en charge complète des frais de scolarité, allocation mensuelle généreuse, couverture d'assurance santé, et cours de langue allemande en amont du programme universitaire.

Les candidatures sont ouvertes aux étudiants titulaires d’une licence, toutes disciplines confondues à l’exception de la médecine, du droit, des beaux-arts et de quelques domaines spécifiques. Une bonne maîtrise de l'anglais est également exigée, soulignant la portée internationale de ce programme.

Les étudiants intéressés ont jusqu'au 10 juin 2025 pour soumettre leur candidature en ligne.