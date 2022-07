Choisir la bonne orientation

Baccalauréat en poche, les lauréats doivent maintenant choisir leur voie. Quelle formation ? Etudes supérieures mais dans quelle filière, enseignement technique ? Pas facile de décider.

Le Togo dispose de deux grandes universités (Lomé et Kara) et d’une multitude d’écoles et d’instituts privés dont de nombreux ne sont pas reconnus. La prudence est de mise.

‘C’est le moment où il y a beaucoup de vendeurs d’illusions. Les jeunes et leurs parents doivent être au fait de cette situation’, prévient Kossi Tsiglo, le directeur général de l’Anpe (Agence nationale pour l’emploi).

Une semaine d’orientation est ouverte aux nouveaux bacheliers du 25 au 29 juillet dans les différents centres d’écrit du Bac II à Lomé et en région.