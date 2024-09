Coopération fructueuse et durable

Sanjiv Tandon, l’ambassadeur indien, s’est entretenu mercredi à Lomé avec Kanka-Malik Natchaba, le ministre de l’Enseignement supérieur, pour discuter des pistes de collaboration.

Au cours de cette entrevue, M. Tandon a souligné la volonté de son pays de continuer à soutenir le Togo, en particulier dans le secteur de l’enseignement supérieur, un domaine privilégié dans les relations bilatérales.

Il a rappelé les succès des initiatives passées.

L'un des principaux piliers de cette coopération est le programme du Indian Council for Cultural Relations (ICCR), qui offre des bourses entièrement financées par le gouvernement indien à des étudiants togolais.

Huit bourses ont été accordées en 2024 dans les domaines comme l'informatique, l'analyse de données, la biotechnologie, la technologie alimentaire et la pharmacie.

Kanka-Malik Natchaba a salué ce partenariat dynamique.

Le Indian Council for Cultural Relations, ou Conseil indien des relations culturelles, est une organisation créée par le gouvernement de l'Inde en 1950.

Son objectif principal est de promouvoir les relations culturelles avec d'autres pays et de favoriser la compréhension mutuelle à travers les échanges culturels, académiques, et éducatifs.

Le programme ICCR offre une gamme variée de bourses d'études destinées aux étudiants internationaux, leur permettant d'étudier dans des institutions indiennes de renom.

ICCR a permis à des milliers d’étudiants à travers le monde de bénéficier d’une formation universitaire de qualité en Inde.

Les bénéficiaires acquièrent non seulement des compétences académiques et professionnelles de haut niveau, mais ils repartent également avec une meilleure compréhension de la culture et des valeurs indiennes.

Ces échanges renforcent les relations bilatérales entre l'Inde et les pays participants, et favorisent le développement des talents dans divers secteurs clés.