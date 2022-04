Financement participatif pour les enfants d'Assomé

Une opération de crowdfunding (financement participatif) a été lancé pour moderniser la bibliothèque à Assomé.

Ce projet, porté par l’association ‘To go or not to go’, va permettre d’améliorer le quotidien des enfants, d’acquérir plus de connaissances, de découvrir des livres, de faire leurs devoirs

Le projet participe au Concours Bourse Solidarité des activités sociales organisé par La Poste (France) sur le thème de l’engagement dans le domaine de la solidarité.