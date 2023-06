Formation aéronautique aux Etats-Unis

L’Ambassadeur du Togo aux Etats-Unis, Frédéric Edem Hegbe et le directeur des bourses et stages au ministère de l’Enseignement supérieur, Jervis Zogbema ont assisté le 17 juin dernier à Eugene dans l’Etat de l’Oregon à la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants togolais en fin de formation de technicien d’entretien d’avions.

Cette formation est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement togolais et le Lane Community College (LCC).

Les deux étudiants, Kodjovi Ametepe Amedjrovi et Mimi Francisca Dzifa Nouve bénéficiaires d’une bourse de l’Etat, se sont illustrés par la qualité de leur travail et les distinctions d’excellence qu’ils ont obtenues aux examens, ce qui a encouragé les deux parties à poursuivre le partenariat en l’intensifiant et en le diversifiant.

L’ambassadeur a exprimé la gratitude des autorités togolaises au responsables du LCC et a souligné la parfaite adéquation entre les formations reçues et les priorités du gouvernement qui veut faire du pays une plateforme logistique et un pool d’excellence technologique.