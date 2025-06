C’est un tournant décisif pour l’enseignement supérieur.

Le gouvernement vient de lancer un ambitieux programme de formation en programmation informatique, intelligence artificielle (IA) et anglais pour tous les étudiants togolais. L’initiative a été présentée mardi à l’Université de Lomé par les ministres Kanka-Malik Natchaba (Enseignement supérieur) et Cina Lawson (Économie numérique).

Concrètement, les emplois du temps universitaires seront réaménagés pour permettre aux étudiants d’intégrer ces nouvelles disciplines. L’objectif est clair : sortir d’un système figé, qui enferme trop souvent les jeunes dans une orientation rigide, pour leur permettre de rebondir et de se réinventer professionnellement.

« Il n’est plus question que des jeunes soient prisonniers d’un mauvais choix d’orientation fait dans la précipitation », a souligné M. Natchaba. Le programme entend donc établir des passerelles entre filières et créer une culture de l’agilité intellectuelle.

La mise en œuvre de cette transformation est confiée à Kira Learning, entreprise américaine spécialisée dans les solutions pédagogiques basées sur l’intelligence artificielle. Grâce à son expertise, les étudiants togolais auront accès à des outils d’apprentissage de niveau international.

L’ambition est grande : former une nouvelle génération de créateurs d’IA africains. « L’intelligence artificielle envahit déjà nos vies. Ce que nous voulons désormais, c’est que demain, un outil comme ChatGPT puisse être créé ici, au Togo, par vous », a lancé Cina Lawson aux étudiants.

Pour cette première année pilote, 15 000 étudiants seront formés gratuitement. Cependant, l’Université de Lomé prévoit des mesures pour inciter au sérieux : aucun relevé de notes ou diplôme ne sera délivré sans l’attestation de réussite à la formation.

À terme, le programme s’étendra à tous les étudiants dès la première année, avant d’être introduit dans les lycées et autres établissements d’enseignement supérieur.

Ce projet s’inscrit dans la feuille de route gouvernementale pour la transformation digitale du pays. Avec plus des trois quarts des projets de développement ayant une composante numérique, il devient impératif d’aligner le système éducatif avec cette réalité.

Le Togo ne se contente plus de consommer les technologies du futur : il veut en devenir un acteur à part entière. Et cela commence par la formation de sa jeunesse.

Kira Learning, basée à Palo Alto (Californie) a pour ambition de démocratiser l’accès à l’enseignement de l’IA et de l’informatique à travers des outils pédagogiques innovants.

L’entreprise conçoit une plateforme numérique qui permet aux enseignants et aux étudiants — même sans expérience technique préalable — de s’initier à la logique de programmation, à la science des données, au machine learning et à la pensée algorithmique.

Kira Learning est soutenue par d’anciens cadres de grandes entreprises technologiques (comme Google, OpenAI) et s’appuie sur un réseau de chercheurs en éducation et en IA. Sa vision est que chaque étudiant dans le monde puisse devenir créateur et non simple utilisateur de la technologie.