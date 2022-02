I&P soutient Lomé Business School

Le fonds d’investissement Investisseurs & Partenaires (I&P) a récemment accueilli dans son portefeuille sa première entreprise togolaise, Lomé Business School, un établissement universitaire proposant des formations en management (marketing, finance, logistique, ressources humaines) et en gestion informatique.

Cet établissement scolaire a été fondé en 2013 par un couple d’entrepreneurs passionné par le secteur éducatif.

Cette entreprise à l’ère du digital est accompagnée par I&P dans le cadre d’ I&P Accélération au Sahel, un programme d’accompagnement s’adressant aux start-ups et petites et moyennes entreprises d’Afrique de l’Ouest avec un objectif principal : leur donner accès aux financements et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement et ainsi favoriser la création d’emplois décents et pérennes dans la sous-région.

Ce programme qui totalise à ce jour 50 entreprises financées et 10 incubateurs accompagnés, est composé de trois volets complémentaires pour répondre aux problématiques de financement auxquelles sont confrontées les start-ups et petites entreprises en cours de formalisation :

Un volet financier : le programme propose des financements d’amorçage (entre 2 millions FCFA et 40 millions FCFA) sous forme d’avances remboursables aux entreprises pour assurer leur développement et les préparer à un futur investissement (crédit, investissement en capital, etc.)

Un volet assistance technique : des missions d’assistance technique sont organisées au sein des entreprises pour renforcer leurs capacités et compétences.

Un volet renforcement de l’écosystème : le programme s’adresse également aux structures d’appui à l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, start-ups studios, etc.) qui accompagnent au quotidien les entrepreneurs en renforçant, à travers des formations, leurs compétences financières et leur capacité à lever des fonds.

Ce programme a fort potentiel d’impact est financé par l’Union Européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique.

'Nous nous réjouissons du lancement des opérations du programme I&P Accélération au Sahel au Togo avec le financement de la première entreprise dans le secteur de la formation

professionnelle. C’est un bon début pour la mise en œuvre de ce programme, financé par l’UE à hauteur de 15 millions d’euros dans le but de soutenir des petites entreprises à fort potentiel de croissance et de création d’emplois. C’est une ambition que l’UE partage avec le gouvernement togolais en ligne avec sa feuille de route 2025 en appui aux TPME – véritable force de l’économie du pays', a indiqué l’ambassadeur de l’Union européenne au Togo, Joaquín Tasso Vilallonga.

I&P Accélération au Sahel est un programme généraliste, qui accorde notamment une attention particulière aux entreprises du secteur éducatif œuvrant pour améliorer l’insertion professionnelle de la jeunesse africaine (établissements d’enseignement supérieur, start-ups, entreprises et acteurs privés fournissant des services aux institutions éducatives, etc.).

Pour l’entreprise Lomé Business School, l’accompagnement financier et technique octroyé dans le cadre du programme vise principalement à digitaliser une partie des programmes de formation à travers la mise en place d’une plateforme de e-learning, le renforcement des équipements pédagogiques et la mise en place d’un processus d'ingénierie pédagogique incluant les aspects liés à la digitalisation.

I&P Accélération au Sahel accompagne depuis juillet 2021 l’incubateur togolais Innov’Up, à travers la formation 'Investment Readiness' dédié aux structures d’appui à l’entrepreneuriat (volet renforcement de l’écosystème).

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement d’impact en Afrique, entièrement dédié au financement et à l’accompagnement des start-ups et petites et moyennes entreprises en Afrique Subsaharienne.