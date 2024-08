JICA ouvre les candidatures pour la deuxième promotion de bourses de formation

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé aujourd'hui le lancement de la sélection des candidats pour la deuxième promotion de bourses dans le cadre du programme de formation des jeunes africains, initié par le gouvernement du Japon.

Cette initiative vise à offrir des opportunités éducatives aux jeunes talents africains souhaitant se former à l’étranger.

Le programme, soutenu par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), a pour objectif de renforcer les compétences et les connaissances des jeunes africains dans divers domaines académiques et professionnels. La première promotion ayant bénéficié de ce programme a déjà montré des résultats prometteurs en termes de développement personnel et professionnel des lauréats.

La JICA procédera à la sélection des candidats pour la deuxième promotion de bourses pour l'année académique 2025. Les jeunes intéressés par cette opportunité doivent soumettre leurs dossiers de candidature via le site web de la JICA Côte d'Ivoire.

Les formulaires et les documents nécessaires à la candidature sont disponibles à l'adresse suivante : JICA Côte d'Ivoire.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par email à l'adresse suivante : jicaci_application@jica.go.jp. La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 septembre 2024, sans possibilité de prolongation. Il est donc impératif pour les candidats de respecter ce délai pour être considérés dans le processus de sélection.

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant le processus de candidature, les candidats peuvent contacter la direction des bourses et stages au numéro de téléphone suivant : +228 22 21 49 91. Les responsables sont disponibles pour fournir des informations détaillées et aider les candidats à préparer leurs dossiers de manière adéquate.

Ce programme de bourses représente une opportunité précieuse pour les jeunes africains souhaitant accéder à une éducation de qualité à l’étranger. En soutenant la formation et le développement des compétences, le gouvernement du Japon, à travers la JICA, contribue activement à la construction d’un avenir prometteur pour la jeunesse africaine.

Les candidats intéressés sont donc encouragés à préparer leurs dossiers dès maintenant et à soumettre leurs candidatures avant la date limite du 30 septembre 2024. Ce programme est une chance unique de bénéficier d’une formation internationale reconnue et de participer activement au développement économique et social de leur pays d’origine.