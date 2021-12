L'Autriche à tout à offrir

Un accord de coopération est envisageable entre les universités togolaises et autrichiennes. C’est ce qu’a confié jeudi Axel Kassegger, chef de la délégation parlementaire du groupe d’amitié Autriche-Afrique subsaharienne.

Ses membres ont rencontré hier les responsables de l’université de Lomé (UL).

‘Les informations recueillies sur le système éducatif togolais permettent d’envisager des accords dans le domaine de l’enseignement, a-t-il indiqué.

Une nouvelle encourageante pour le président de l’UL, Dodzi Kokoroko.

L’Autriche compte d’excellentes universités comme Innsbruck, Vienne, Graz (médecine), Kagenfurt …

Les universités autrichiennes, dont 22 publiques et 12 privées ainsi que 21 hautes écoles de sciences appliquées offrent une multitude de programmes couvrant tous les domaines du monde scientifique. A noter, que la langue régulière de l'enseignement en Autriche est l'allemand, pourtant, ils existent aussi des programmes sélectionnés en langue anglaise et - moins fréquemment - en langue française.

L’Autriche est membre actif d’Erasmus+.

Ce programme de coopération et de mobilité dans le domaine de l'éducation ainsi que de la jeunesse vise, entre autres, à promouvoir l'enseignement supérieur européen, à contribuer à l'amélioration et à la promotion des perspectives de carrière des étudiants et à favoriser la compréhension interculturelle grâce à la coopération avec des pays tiers dans le monde entier.