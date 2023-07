L'école hisse les couleurs

Partis politiques, ONG ou privés participent à la modernisation du système éducatif. Dons de livres, de matériels ou rénovation d’écoles, leur action est salutaire.

Toutefois, chaque don est l’occasion d’afficher les couleurs et les logos des généreux donateurs.

Un situation qui a donné lieu à de nombreuses polémiques.

La question est désormais tranchée. Les ouvrages devront être neutres avec une mention discrète du sponsor et plus question de peindre écoles et lycées selon les codes couleurs des formations politiques.

Pour les établissements scolaires, les façades devront être ocre et les fenêtres marron.