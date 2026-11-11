L’Université de Saint-Pétersbourg courtise les étudiants togolais

L’Association Alternative Russo-Togolaise (ART), réputée proche du pouvoir russe, a organisé mercredi à Lomé une réunion d’information sur les bourses de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Les participants ont été informés sur les conditions d’admission et les possibilités d’études en Russie.

L’initiative illustre le rapprochement entre Lomé et Moscou. Depuis la relance des relations bilatérales, les initiatives se multiplient sur le plan politique et diplomatique, mais aussi dans l’éducation.

Fondée en 1724 par un décret de Pierre le Grand, l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (SPbU) revendique le titre de plus ancienne université du pays. Elle accueille plusieurs dizaines de milliers d’étudiants, dont de nombreux étrangers, dans des disciplines allant des sciences fondamentales au droit, à l’économie et aux relations internationales.

Le chimiste Dmitri Mendeleïev, père du tableau périodique, y a enseigné. Le physiologiste Ivan Pavlov, prix Nobel, en est diplômé. L’université a aussi formé une grande partie de l’élite politique russe actuelle : Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev sont tous deux diplômés de sa faculté de droit.

Le retour d’une vieille tradition

À l’époque soviétique, des dizaines de milliers d’étudiants africains ont été formés en URSS, notamment à l’université de l’Amitié des peuples Patrice-Lumumba, créée à Moscou en 1960. Ce flux s’est tari après l’effondrement de l’Union soviétique, avant de reprendre ces dernières années. Moscou a augmenté ses quotas de bourses gouvernementales pour l’Afrique, un outil d’influence au service de sa présence croissante sur le continent.