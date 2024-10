La qualité en plus

Innocent Kagbara, président du Parti démocratique panafricain (PDP, opposition), veut concentrer ses efforts sur le développement de l’enseignement supérieur.

En tant qu'ancien président de la commission éducation à l'Assemblée nationale lors de la précédente législature, il avait déjà entamé un travail de fond sur cette thématique.

Il a lancé un groupe de travail baptisé ‘Universités vertueuses’, qui regroupe l'Institut Universitaire Nobel (IUN), l'Institut Africain d’administration et d’Études Commerciales (IAEC), et l'American Institute of Commonwealth (AIC), des établissements privés.

L’objectif est de promouvoir une autorégulation de c es écoles supérieures afin d’assurer une formation de qualité. Ce qui n’est pas toujours le cas.

Kagbara, qui est également l’un des dirigeants de l’IAEC, soutient pleinement les réformes engagées par le gouvernement, notamment la réorganisation du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en tant qu'examen d’État. Il se réjouit également de la démarche d’harmonisation des contenus de formation dans les établissements privés.

Cette implication proactive dans l’éducation démontre que, malgré son statut d’opposant, Innocent Kagbara est résolu à contribuer au développement de son pays, tout en jouant un rôle critique dans l’évolution des politiques publiques.