Les enseignants sont invités à bien se conduire

Un arrêté interministériel portant code de conduite des personnels des établissements scolaires et centres de formation technique et professionnelle publics a été adopté fin février.

Le texte rendu public ce mercredi ‘détermine les principes, les normes et les valeurs requis pour le renforcement de la cohésion sociale, la protection des apprenants, la promotion des valeurs de citoyenneté, de dialogue et de compréhension mutuelle entre les acteurs et parties prenantes de l’éducation’.

Tout agent d’un établissement scolaire doit faire preuve de bonne moralité, il doit être ponctuel et assidu au travail. De surcroît, le personnel est prié d’être aimable et attentionné, disponible et accessible.

L’arrêté précise que des relations amoureuses ou sexuelles entre tout agent enseignant, administratif ou d'encadrement et un élève sont strictement interdites, de même que le harcèlement moral et sexuel et les attouchements.