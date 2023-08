Les symboles du Togo sous les yeux

‘Afin de favoriser l'apprentissage des symboles et emblèmes de la République, notamment en milieu scolaire, il recommandé d'imprimer sur les couvertures des cahiers et supports de notes, le drapeau togolais, les couplets de l'hymne national et la devise du Togo, précise une circulaire signée des ministres du Commerce, des Enseignements primaire et secondaire et des Droits de l’homme.

Cette mesure vise, selon les intéressés, à consolider le tissu social, renforcer l'état de droit, promouvoir la paix et le vivre-ensemble.

Elle sera applicable dès la prochaine rentrée scolaire.

A charge pour les imprimeurs d’appliquer ce dispositif.