Nombreuses questions sur les manuels scolaires

Lié à l’histoire de l’école, le manuel scolaire est un objet familier de nos classes. Il reste un outil indispensable de la mise en œuvre des programmes.

Toutefois, à l’heure de la révolution numérique, au moment où l’école cherche les voies d’un enseignement plus personnalisé, la question du manuel, de sa forme, de son utilité et de son utilisation, se pose dans des conditions nouvelles.

A quoi sert-il ? Sert-il effectivement ? Dans quelle mesure et pour quoi les élèves et les enseignants en ont-ils besoin et l’utilisent-ils ? Qu’en attend l’institution ?

Une large réflexion est menée par le ministère de la l’Enseignement primaire et secondaire en collaboration avec l’AFD (Agence française de développement) et l’UNESCO.

Les ressources éducatives proposées aux élèves et aux enseignants sont-elles bien adaptées au contexte togolais et permettent-elles de proposer une formation de qualité ?

Et les livres sont-ils disponibles en quantité suffisante dans toutes les écoles ?

Autant de questions que les experts abordent ce jeudi en espérant trouver des réponses et des solutions.