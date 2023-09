Objectif qualité

Avec le recrutement massifs d’enseignants - 6.200 - le ministère de l’Education a moins besoin des professeurs volontaires.

Le taux est passé de 42 à 19%. Il devrait s’établir à 7,5% cette année avec la récente organisation de concours de recrutements.

‘Plus on recrute et plus on en gagne en qualité. Nous investissons dans le capital humain’, a déclaré dimanche à la télévision Komla Dodzi Kokoroko, le ministre des Enseignements primaire, et secondaire.

Le ratio enseignant-élève est actuellement d’un enseignant pour 53 apprenants, contre 59 précédemment.