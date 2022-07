Elèves et professeurs peuvent souffler. L’année scolaire s’achève ce vendredi.

Elle s’est déroulée sans accrocs. Ce sont se félicite le ministre de l’Enseignement, Komla Dodzi Kokoroko.

La rentrée aura lieu le 19 septembre dans le primaire et le secondaire.

Le Togo compte 14.830 écoles, collèges et lycées. Plus de 9.000 sont publics; les autres privés et souvent confessionnels.