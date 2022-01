Partage des risques

Le gouvernement a annoncé récemment son intention de construire 30.000 salles de classe d’ici 2025, dont 25.000 pour l’enseignement général et 5.000 pour l’enseignement technique.

Cela implique de lourds investissement.

C’est pourquoi les autorités envisagent de lancer le projet sur la base d’un PPP (partenariat public-privé).

Un dispositif jamais mis en oeuvre dans ce domaine.

‘La stratégie du PPP est effectivement en cours de discussion’, confirme le ministère des Enseignements primaire, secondaire et technique.

Ce type de financement est réalisé dans le secteur de l’énergie, de la logistique et des transports.

Les PPP allient les compétences et les ressources des deux secteurs, public et privé, de manière innovante, partageant les risques et les responsabilités.

Par ce biais, les gouvernements ont la possibilité de bénéficier de l’expertise du secteur privé et de privilégier plutôt la politique, l’organisation et la réglementation en déléguant les opérations quotidiennes.