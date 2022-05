Partenariat entre l'OMS et l'UL

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signé une convention avec l’Université de Lomé (UL) afin d’assurer des formations de pointe en neuropathologie.

La convention a été signée par Fatoumata Binta Tidiane Diallo, la représentante de l’OMS au Togo, et Dodzi Kokoroko, le président de l’UL.

L’OMS apportera son expertise technique à l’UL en matière de recherche.

Ces études seront des outils d’aide à la décision pour les pouvoirs pouvoirs publics afin de traiter les maladies liées au système nerveux (épilepsie, Alzheimer …).

La neuropathologie est le domaine de la pathologie qui étudie les altérations morphologiques macroscopiques et microscopiques tissulaires et cellulaires observées dans les maladies du système nerveux central et périphérique. Les maladies musculaires sont traditionnellement rattachées au domaine de la neuropathologie (myopathologie).