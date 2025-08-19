Plus de 4 400 nouveaux enseignants recrutés pour la rentrée 2025-2026

À l’approche de la rentrée scolaire 2025-2026, le gouvernement togolais concrétise l’une de ses priorités : renforcer le personnel enseignant pour combler les besoins du système éducatif national.

Un recrutement massif de 4 435 enseignants vient d’être annoncé, marquant une avancée significative vers une éducation de qualité accessible à tous.

Un renfort dans tous les cycles d’enseignement

Ce nouveau recrutement se répartit comme suit :

772 enseignants pour le préscolaire,

1 629 pour le primaire,

1 104 pour le premier cycle du secondaire,

455 pour le second cycle du secondaire,

Et 475 enseignants pour l’enseignement technique.

Ces chiffres témoignent d’une volonté claire de réduire les effectifs pléthoriques en salle de classe, de renforcer l'encadrement pédagogique, et de valoriser l’enseignement technique, de plus en plus central dans les réformes éducatives en cours.

Une formation obligatoire avant la prise de fonction

Avant d’être déployés dans leurs postes respectifs à travers le pays, toutes les nouvelles recrues suivront une formation obligatoire. Celle-ci visera à approfondir leurs connaissances disciplinaires et à renforcer leurs compétences pédagogiques, condition essentielle pour assurer un enseignement de qualité.

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation du système éducatif, qui fait de la formation de ressources humaines qualifiées une priorité.

Depuis quelques années, le gouvernement multiplie les investissements dans le secteur : infrastructures scolaires, manuels, numérique éducatif, et désormais ressources humaines.

En recrutant ces milliers d’enseignants, les autorités veulent répondre à un déficit chronique en personnel, qui impactait la qualité de l’enseignement et l’équité dans l’accès à l’éducation.