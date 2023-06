Rien ne vaut le dialogue

Une année scolaire sans grève, sans débrayage, sans contestation, ça se fête !

Selon le Collectif des fédérations et syndicats de l’éducation (COFESYET), tous les problèmes n’ont pas été solutionnés, mais l’esprit d’ouverture domine.

‘En réalité, on n’a plus raison d’agiter le secteur étant donné qu’il y a un dialogue constant entre toutes les parties désormais. Avant, vous posiez le problème et on ne vous écoutait pas. Maintenant, on peut discuter de tout avec le ministère de tutelle’, a indiqué lundi Ayité Abaglo, le coordonnateur du COFESYET.

Dans ce contexte, la grève ne sert plus à rien.