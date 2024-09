S'orienter intelligement

Chaque année, près de 50 000 nouveaux diplômés sortent des institutions d'enseignement supérieur.

Cette réalité pose un défi considérable pour le pays, où l'administration publique, principale employeuse, ne peut absorber tous ces diplômés.

Face à cette situation, il devient essentiel pour les jeunes de s'orienter vers des formations adaptées, notamment dans des secteurs porteurs qui recrutent activement.

Parmi les secteurs à fort potentiel, on trouve le génie civil, l'hydraulique, la climatisation et l'électrotechnique. Toutefois, de nombreux jeunes manquent d'informations pour identifier ces filières prometteuses et y orienter leurs choix de formation.

Pour remédier à ce manque d'information et guider les jeunes vers des choix de carrière plus judicieux, le Salon National de l'Orientation (SNO) se tiendra les 9 et 10 septembre 2024 à Lomé.

Une occasion idéale pour les jeunes diplômés et futurs étudiants de faire le plein d'informations, de conseils et de ressources pour un avenir professionnel plus serein.

Des experts de divers domaines seront présents pour partager leurs connaissances et orienter les participants vers les métiers d'avenir.

En plus des stands d'informations et des sessions de conseils, le SNO proposera des ateliers pratiques pour aider les jeunes à mieux comprendre les exigences du marché de l'emploi. Ces ateliers permettront d’acquérir des compétences pratiques et de se familiariser avec les attentes des employeurs dans des secteurs variés.

Les participants auront également l'opportunité de discuter directement avec des professionnels des secteurs concernés.

Cette interaction leur permettra d'avoir une idée précise des compétences requises et des opportunités offertes par chaque filière. Les jeunes pourront ainsi poser des questions, recueillir des témoignages et obtenir des recommandations sur les meilleures formations à suivre pour s'intégrer rapidement et efficacement sur le marché du travail.

Le Salon National de l'Orientation se présente comme une réponse concrète aux défis d'insertion professionnelle des jeunes diplômés au Togo. En réunissant experts, professionnels et jeunes en quête de leur avenir, cet événement permettra de mieux s'orienter et d'adopter des stratégies de formation adaptées aux réalités du marché de l'emploi.

Ce salon est une initiative essentielle pour aider les jeunes à trouver leur voie dans un environnement compétitif et en constante évolution, tout en favorisant l'essor des secteurs porteurs pour le développement économique du pays.