Technologie et biodiversité : les élèves togolais relèvent le défi

L’équipe Clever Sharks du Centre STEM Jump Lab de Dapaong a remporté la toute première édition du First Lego League Challenge, la compétition nationale de robotique destinée aux élèves du secondaire.

Leur projet – une station robotique de nettoyage sous-marin – vise à secourir les animaux en détresse et à collecter les déchets plastiques. Une initiative saluée pour son impact écologique et sa maîtrise technologique.

Autre performance remarquée, celle des Seaborgs du Lycée Scientifique de Kara qui ont décroché le Prix du Match du Robot pour leur excellence sur le plateau technique.

Organisée par l’association TIDD avec le soutien de l’ONG STEM Inspire, la compétition a réuni une vingtaine d’équipes de jeunes de 9 à 16 ans autour de défis robotiques liés à l’océan : récupération de trésors, stabilisation de coraux, sauvetage de la faune marine.

L’objectif est clair : éveiller les vocations dans les sciences et technologies (STEM) et nourrir une génération d’innovateurs togolais. Une initiative qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique du gouvernement en faveur de l’enseignement du codage et de la culture numérique.