Transition en douceur du primaire au collège

À compter de la prochaine rentrée, une nouvelle organisation pédagogique entrera en vigueur dans les classes de cours moyen 1ᵉ et 2ᵉ année (CM1 et CM2).

Désormais, les élèves ne seront plus encadrés par un seul enseignant polyvalent, mais par deux maîtres spécialisés, l’un en lettres et l’autre en sciences.

Cette décision, annoncée par le ministre des Enseignements primaire et secondaire, Komla Dodzi Kokoroko, s’inscrit dans une logique de « transition progressive » entre le primaire et le collège. L’objectif est de réduire le fort taux de redoublement constaté en classe de 6ᵉ, souvent lié au choc pédagogique et organisationnel que vivent les élèves lors de ce passage.

« Le changement de cadre, de rythme et d’exigences entraîne souvent une désorientation et une baisse de performance », a indiqué le ministre.

La réforme prévoit une réorganisation interne des écoles primaires, avec une spécialisation des enseignants en deux blocs disciplinaires. L’idée est d’initier les élèves dès le CM1 et le CM2 au fonctionnement du collège, où plusieurs enseignants interviennent par matière.

Cette approche vise à assurer une meilleure préparation psychologique, méthodologique et pédagogique pour les élèves qui rejoindront la 6ᵉ.

Le principe du maître unique reste cependant inchangé pour les classes préparatoires (CP1 et CP2) et les cours élémentaires (CE1 et CE2).