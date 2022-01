Trois millions d'élèves pris en charge

‘School Assur’, le programme qui assure une couverture santé aux élèves, a pris en charge 3 millions d’entre-eux depuis sa création en 2017.

Consultations, interventions chirurgicales, analyses, radiographies, médicaments, tout est couvert.

Dans le détail, selon les responsables du projet, 50.000 élèves ont été opérés pour des pathologies plus ou moins graves et plus d’un million ont bénéficié de consultations générales ou spécialisées.

Ce programme inédit est géré par le secrétariat d’Etat chargé de l’Inclusion Financière et le ministère de la Santé.

School Assur, initiative présidentielle de protection sociale des élèves du primaire et du secondaire des établissements publics, couvre les risques de maladie et la responsabilité civile des bénéficiaires au cours de leur scolarité.

Le gouvernement travaille maintenant sur un autre gros morceau, la CMU, couverture maladie universelle.