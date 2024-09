Un appel aux parents et aux enseignants

Une étude récente menée au Togo a révélé des chiffres préoccupants concernant la consommation d'alcool, de tabac et de drogue en milieu scolaire.

Sur 100 élèves interrogés, plus de 80 ont déclaré avoir consommé de l'alcool ou du tabac au moins une fois au cours des derniers mois.

Selon l’étude, 51 % des garçons et 49 % des filles consomment de l’alcool, illustrant ainsi que ce phénomène n'épargne aucun genre. Cette égalité entre garçons et filles dans la consommation de substances nocives souligne l’urgence de prendre des mesures concrètes pour endiguer cette tendance.

Masamesso Tchonda, psychologue en charge de la prévention en milieu scolaire au comité national anti-drogue, a exprimé son inquiétude face à ces résultats : "Les conséquences sur les jeunes sont notables. On peut citer, entre autres, la rébellion, la révolte et l'indiscipline, fréquemment observées chez les élèves qui consomment de l’alcool et des stupéfiants."

Un autre facteur aggravant identifié est l'exemple donné par certains enseignants. "Les enseignants devraient servir de modèle pour les élèves. Cependant, lorsque ces derniers voient un enseignant fumer ou constatent qu'il a consommé de l'alcool avant de venir en classe, ils pensent que c'est un comportement acceptable", a déploré Tchonda.

Face à cette situation préoccupante, plusieurs mesures ont été mises en place. La Croix Bleue du Togo, en collaboration avec le ministère de la Sécurité, a lancé un numéro vert d'urgence (80009595) pour signaler tout cas suspect de consommation ou de vente de stupéfiants en milieu scolaire.

En outre, des enseignants ont été formés dans le cadre d'un programme de prévention en milieu scolaire. Des équipes de sensibilisation ont également été créées au sein des établissements pour informer les élèves des dangers des stupéfiants et leur donner les outils nécessaires pour résister à la tentation.

Dans cette lutte, les parents jouent un rôle crucial. Ils ont été appelés à ne plus rester passifs face à l'éducation de leurs enfants et à s'impliquer activement dans leur encadrement. La vigilance parentale, associée à des mesures éducatives et préventives en milieu scolaire, est essentielle pour protéger les jeunes de la consommation de substances nocives.

La Croix Bleue, une organisation dédiée à l'aide aux personnes dépendantes, notamment de l'alcool, est au cœur de cette lutte contre la consommation de substances en milieu scolaire. En sensibilisant les jeunes et en offrant des solutions pratiques, elle contribue activement à la prévention et à la réduction des comportements à risque.