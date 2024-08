Un engagement pour l’excellence académique

Bruno Mukendi, fondateur du Washington International Management Institute (WIMI), est en visite à Lomé depuis mardi, avec pour objectif d’explorer des opportunités de collaboration avec les universités publiques du Togo.

Lors de ses échanges avec les autorités universitaires, Bruno Mukendi a mis en avant l’urgence de sceller un partenariat stratégique entre le WIMI et l’Université de Lomé. Ce partenariat, comme l’a souligné Adama Kpodar, président de l’Université de Lomé, se concentrera principalement sur l’échange d’expériences et d’expertise, ainsi que sur le renforcement des compétences des cadres administratifs, techniques et académiques de l’université.

Le partenariat prévoit l’organisation de formations spécialisées, proposées à des tarifs préférentiels par le WIMI, dans des domaines clés tels que la gouvernance, le leadership et le management. Ces formations visent à doter les cadres de l’université des compétences essentielles pour une administration moderne et efficace, en phase avec les standards internationaux.

M. Mukendi a exprimé son enthousiasme à l’idée de collaborer avec l’Université de Lomé, soulignant l’importance d’un tel partenariat pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur au Togo.

Le WIMI, reconnu pour son expertise en management et en leadership, se positionne ainsi comme un acteur clé dans le développement des compétences des cadres universitaires togolais.

De son côté, Adama Kpodar a réaffirmé l’engagement de l’Université de Lomé à tirer parti de cette collaboration pour renforcer les capacités de son personnel et améliorer la qualité de ses services administratifs et académiques. Il a souligné que ce partenariat est une opportunité unique pour l’université de s’aligner sur les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance et de management.