Un partenariat pour l’excellence dans l’enseignement de l’allemand

Le Togo poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement des langues étrangères, en particulier l’allemand.

Une nouvelle vague d’enseignants togolais vient d’achever deux années de formation intensive à l’Institut Goethe de Lomé.

Ces professeurs ont été formés aux nouvelles approches pédagogiques adaptées aux standards internationaux. Le programme, articulé autour de six modules, a permis aux participants d’acquérir des compétences variées : didactique moderne, techniques d’évaluation, méthodes interactives et digitalisation de l’enseignement.

Le partenariat entre l’Institut Goethe et les autorités éducatives s’inscrit dans le cadre d’une coopération durable, visant à promouvoir la langue et la culture allemandes tout en soutenant le développement du système éducatif togolais.

L’Institut Goethe joue un rôle essentiel dans le rapprochement culturel et éducatif entre l’Allemagne et le Togo.