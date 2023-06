Une langue qui résiste

Depuis des années, on prédit un recul de la langue française en Afrique au profit de l’anglais.

L’adhésion de certains pays francophones au Commonwealth renforce cette idée.

Martin Dossou Gbenouga, directeur général du Centre international de recherche et d'étude de langues de l’Université de Lomé, n’observe pas d’essoufflement.

C’est même le contraire qui se produit. Le Centre qu’il dirige accueille de plus en plus d’étudiants africains anglophones qui souhaitent apprendre le français, mais aussi des diplomates et des fonctionnaires d’organisations internationales.

‘Entre 1.200 et 3.000 personnes sont accueillis ici chaque année ici’, indique M. Gbenouga.

Outre le français, le Centre assure l’apprentissage des langues africaines locales.