Il y a 53 ans, l’université de Lomé (ex université du Bénin) ouvrait ses portes.

C’est la plus grande du pays. Elle accueille chaque année près de 80.000 étudiants. C’est aussi la meilleure selon des classements internationaux.

C’est Adama Mawulé Kpodar qui dirige depuis quelques jours l’établissement. Un complexe largement modernisé ces dernières années avec de nouveaux amphis et des salles de TD new look.

‘L’UL est une organisation savante, audacieuse et innovante, résolue à maintenir son statut de référence parmi les établissements d'enseignement supérieur’, a indiqué M. Kpodar.