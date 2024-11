Une volonté de travailler ensemble

Une délégation du ministère français de l'Éducation nationale, dirigée par Claire Le Cam, inspectrice de l'éducation nationale, est en visite au Togo dans le cadre d’une mission de partage d’expériences et d’échanges éducatifs.

Ce séjour, prévu sur une période de quatre jours, vise à renforcer les liens de coopération entre les deux pays.

Les discussions portent, notamment, sur les réformes structurelles mises en œuvre par le ministère des Enseignements primaires et secondaires du Togo.

Elles visent à améliorer la qualité des apprentissages et à renforcer la gestion du système éducatif.

"L'ensemble des réformes induit l'amélioration de la qualité des apprentissages, la gestion efficace et un pilotage cohérent prenant en compte les besoins spécifiques et urgents à partir de l'analyse diagnostique du système éducatif," a déclaré Dodzi Kokoroko, le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire.

Au cours du séjour, les membres de la délégation française participeront à des sessions d’échanges avec des acteurs clés du système éducatif togolais sur différentes thématiques dont la gestion des établissements privés, la planification de la carte scolaire, le suivi des enseignants.

Les discussions porteront également sur des possibilités de jumelage entre établissements scolaires français et togolais pour des échanges pédagogiques, culturels et professionnels.