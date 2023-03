A fond pour l'environnement

Lancé en 2009, le Programme de Microfinancements du Fonds pour l’Environnement Mondial (PFM/FEM) enregistre des résultats satisfaisants.

Les interventions ont permis d’aménager 250.000 m3 de barrage hydro-agricole pour le développement de la production maraîchère au bénéfice de 152 agriculteurs.

Elles ont aussi contribué à renforcer la résilience de plus de 300 communautés rurales en mettant à leur disposition des connaissances et des moyens pour gérer leurs ressources naturelles et améliorer leurs conditions de vie.

Le programme a favorisé la sécurisation de 17.000 hectares de forêts communautaires/sacrées par leur délimitation, leur bornage, parfois leur clôture, leur surveillance contre les feux.

Le PFM/FEM) intervient dans les secteurs de la biodiversité, du changement climatique, de la dégradation des terres et de la gestion des déchets.

Au total, 160 projets ont bénéficié d’un financement.