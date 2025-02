Améliorer les systèmes d'alertes climatiques

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a annoncé l’approbation par le Fonds Vert pour le Climat (FVC) du projet de « Renforcement de la résilience des communautés vulnérables dans les zones à haut risque climatique et de catastrophes » qu’elle a développé et présenté pour le compte du Togo.

Doté d’un financement de 27 millions de dollars, sous forme de dons, ce projet, porté par la BOAD en partenariat avec le gouvernement, vise à améliorer les services d’information climatique, les systèmes d’alerte précoce multi-aléas et les mesures d’adaptation locales, indique un communiqué de la banque.

Il sera mis en œuvre sur une durée de cinq ans par l’Agence Nationale de Protection Civile du Togo (ANPC) sous la tutelle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Le Fonds Vert pour le Climat est un instrument financier international créé pour aider les pays en développement à faire face aux défis du changement climatique. Il vise à soutenir des projets d’adaptation et d’atténuation des effets climatiques, en favorisant la transition vers une économie plus durable et résiliente.